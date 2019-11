In camera da letto custodiva una “santabarbara” di fuochi d’artificio: 20enne denunciato

Una vera e propria “santabarbara” di fuochi d’artificio. E’ quanto la guardia di Finanza del gruppo Orbassano ha scoperto nell’abitazione di un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, a Beinasco, venerdì scorso.

TROVATI SCATOLONI CON I FUOCHI

Nel corso della perquisizione i “baschi verdi” hanno scoperto che il giovane custodiva, probabilmente non consapevole delle conseguenze che ne potevano derivare, numerosi scatoloni contenenti fuochi d’artificio di vario genere.

MATERIALE ACCATASTATO IN CAMERA DA LETTO

Il tutto era accatastato in modo improvvisato nella sua camera da letto. Oltre 50 i chilogrammi di artifici pirotecnici rinvenuti; materiale stoccato ovviamente senza alcuna autorizzazione e in violazione di tutte le minime norme di sicurezza. Facilmente immaginabili le conseguenze nel caso di deflagrazione; effetti potenzialmente micidiali non solo per il ragazzo e i familiari con i quali conviveva nell’appartamento, ma probabilmente anche per tutti gli occupanti della palazzina condominiale densamente abitata.

PROSEGUONO LE INDAGINI DELLA FINANZA

Proseguono ora le indagini della guardia di Finanza per delineare al meglio la vicenda, circa l’origine degli artifici pirotecnici e soprattutto se dietro questo primo sequestro dell’anno, ci sia una compravendita illegale di fuochi in vista dei festeggiamenti di fine 2019. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione di materiale esplodente.