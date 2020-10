In casa gioielli rubati, 50mila euro in contanti e una pistola: 33enne in manette a Moncalieri [LE FOTO]

Gioielli, oltre 50mila euro e una pistola sono stati ritrovati dagli agenti del commissariato Borgo Po nell’appartamento di un 33enne italiano a Moncalieri (To). L’operazione rientra nell’ambito della lotta ai furti nelle abitazioni e alle truffe agli anziani.

IL TESORO

La polizia ha scoperto un vero e proprio tesoro nascosto nell’abitazione dell’uomo, poi arrestato per la violazione della norma sulle armi e denunciato in stato di libertà per ricettazione. Sono stati trovati un orologio Eberhard, una penna Cartier, e una trentina tra anelli, collane, ciondoli e orecchini. Sono, invece, 325, di vario colore, forme e dimensioni, le pietre preziose recuperate, insieme a uno strumento di precisione utilizzato per verificarne la purezza.

Nascosti nel cassone del divano più di 50mila euro in contanti. Infine, gli agenti hanno sequestrato tre ricetrasmittenti, spesso usate per la commissione di furti in appartamento e truffe ad anziani, una carabina ad aria compressa e una pistola Steyer con 19 proiettili.