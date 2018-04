In casa si sfiorano i 30 gradi: «I termosifoni sono bollenti»

Le alte temperature di questi giorni a Torino sono già, di per sé, una bella anomalia. Se a questo aggiungiamo i termosifoni accesi, i problemi si aggravano. Un po’ quello che succede in via Sansovino, dove i condomini di alcuni alloggi Atc stanno letteralmente boccheggiando e faticano a prendere sonno durante la notte. Motivo? I termosifoni sono bollenti e il termometro sfiora i trenta gradi, a dispetto delle finestre spalancate in tutte le stanze.

«È una situazione che si verifica quasi ogni anno – lamenta Adriana, residente al civico 7/D – e che perdura nonostante le segnalazioni. Al pomeriggio, quando il sole scalda le finestre, stare in casa diventa impossibile. Di notte poi, non riusciamo a chiudere occhio e io ho passato diverse notti senza riposare, dormendo solo ieri per lo sfinimento. Ma ora siamo stufi: si parla sempre di ridurre l’inquinamento e poi si permette che accadano fenomeni come questo?».

Ironia della sorte, ad ottobre succede l’esatto contrario, con i condomini che devono aspettare una settimana prima che il riscaldamento venga acceso. Un disguido, quello dei termosifoni, che si somma ad altri problemi già presenti da tempo nello stabile, tra cui il buio nel cortile – da più di 15 anni – a causa di un lampione non funzionante e alcune prostitute che, di tanto in tanto, di notte vanno a dormire nella soffitta sopra l’ottavo

piano.

Tuttavia, almeno sul fronte-caldo gli inquilini potranno presto tirare un sospiro di sollievo. Atc, che da lunedì sta iniziando lo spegnimento e il controllo di tutti gli impianti termici in gestione sul suo patrimonio, è già stata allertata dalle segnalazioni e ha provveduto a inviare un tecnico in loco per fare le verifiche all’impianto e risolvere il problema in tempi brevissimi.