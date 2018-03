In centinaia per l’ultimo commosso saluto a Mondonico. Gli ultrà: “Emiliano alzaci la sedia”

“Alzaci la sedia”. Così gli ultras di Torino e Atalanta in primis hanno salutato per l’ultima volta Emiliano Mondonico, nella chiesa di Santa Maria e San Sigismondo di Rivolta d’Adda, suo paese d’origine.

In centinaia hanno affollato la piazza centrale per il tecnico, morto giovedì a 71 anni per un tumore all’addome e amato da tutti per la sua onestà e il suo romanticismo d’altri tempi.

Numerosi gli ultra’ anche di Fiorentina, Cremonese e Albinoleffe con striscioni ed enormi bandiere, ma anche conoscenti, paesani, famiglie con bambini e persone che hanno incrociato Mondonico negli oratori o nelle comunitò, come ‘L’approdo’, dove l’allenatore aiutava i tossicodipendenti a liberarsi da alcol, droga e gioco d’azzardo attraverso il calcio.

Ovviamente il Mondo è stato anche osannato per la famosa sedia della finale di coppa Uefa di Amsterdam.

Fra i personaggi del mondo del calcio che hanno partecipato al funerale dell’allenatore, anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, e diversi ex calciatori, come Filippo Inzaghi, Paolo Pulici, Gianluigi Lentini e Angelo Carbone.

Il rito delle esequie è stato celebrato da don Dennis Feudatari., con il del tecnico, che verrà poi sepolto nel cimitero locale.