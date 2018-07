In commissariato per una denuncia, ma è un ladro camuffato: arrestato

Il malfattore, che a marzo aveva tentato una rapina in banca, è stato riconosciuto dalla voce: è nuovamente in manette

Si è presentato in Commissariato per denunciare lo smarrimento dei documenti ma è stato riconosciuto da una poliziotta in servizio, nonostante il travestimento. L’uomo, italiano di 55 anni, lo scorso marzo si era reso responsabile di un tentativo di rapina presso la Banca d’Italia di Torino. Aveva, infatti, raggiunto il salone centrale dell’istituto e, simulando il possesso di una pistola, aveva intimato un cassiere di farsi consegnare il denaro. L’intervento dei Carabinieri Nucleo Banca d’Italia aveva poi interrotto il piano del malfattore.

SMASCHERATO NONOSTANTE IL TRAVESTIMENTO

Dopo la scarcerazione al reo era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, obbligo al quale, però, non aveva mai ottemperato. A metà giugno la misura cautelare fu sostituita con la custodia in carcere. Come detto l’uomo si è recato in commissariato per denunciare lo smarrimento dei documenti ma la sua voce roca è risultata familiare a una poliziotta che l’ha riconosciuto nonostante la folta barba, il cappellino che gli copriva il viso e il bavero della giacca sollevato. Per l’uomo è scattato l’arresto in esecuzione del provvedimento cautelare.