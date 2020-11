In due sullo scooter che impenna: il volo oltre la recinzione è servito!!

Guardate questo video. Riprende due ragazzi che sfrecciano in sella a un motorino. Il conducente scherza col fuoco. Fa acrobazie pericolose e…impenna come un matto. Un gesto rischioso e assolutamente da non fare il suo!! Di punto, in bianco, lo scooter sbanda e va a sbattere contro una recinzione fracassandola e volando giù dal parapetto! L’impatto è violento così come il volo, ma per fortuna i due “centauri” se la cavano solo, si fa per dire, con un grosso spavento!!