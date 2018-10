In edicola arriva “Panini Fifa 365”: anche la Juve nella nuova collezione sul calcio mondiale

Esce domani in edicola “Panini Fifa 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale Fifa. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold.

Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa 500 immagini diverse di giocatori e squadre, con riferimento a 22 tra i più importanti e titolati club al mondo. Ben 3 sono i team del campionato italiano: Juventus, Inter e Napoli. Le figurine potranno essere raccolte in un elegante album di 64 pagine, con una copertina di grande impatto grafico dove campeggiano Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Luka Modrić, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski.

Nell’album di “Panini Fifa 365” ogni club è innanzitutto presentato da due sezioni speciali, in cui appaiono l’emblema ufficiale in un innovativo formato circolare per la sezione denominata “Football Giants” e le maglie ufficiali per la sezione “The Colours Of Football”. I 22 club rappresentati all’interno della collezione hanno una doppia pagina dedicata. Ognuno di questi presenta figurine a mezzobusto e in movimento di 16 calciatori, oltre che dati statistici relativi a vittorie e goal negli ultimi 5 anni, anno di fondazione e titoli nazionali ed internazionali conseguiti. Tra le 16 figurine dedicate ai giocatori trovano spazio anche 3 “Golden Player”, giocatori di spicco che vengono quindi rappresentati con sticker speciali.

Completano i club presenti all’interno della collezione anche le squadre che hanno preso parte alla “Fifa Club World Cup”. Una sezione dedicata a questo prestigioso torneo prevede infatti, tra le 6 squadre che hanno conteso il trofeo al Real Madrid, anche Al-Jazira Club, Wydad Athletic Club, CF Pachuca, Urawa Red Diamonds, Auckland City FC, che partecipano alla collezione con la figurina della squadra schierata. In totale, i calciatori presenti nella raccolta sono quasi 400 e le aree geografiche con il maggior numero di club rappresentati nella raccolta sono l’Europa e il Sud America, rispettivamente con 16 e 3 squadre.

La collezione sarà in vendita in tutte le edicole da domani venerdì 19 ottobre. Una bustina contiene 5 figurine e costa 0,70 euro, mentre l’album è venduto nello Starter Pack, una comoda soluzione per iniziare la collezione che prevede anche 5 bustine e costa 3,50 euro. Oltre che in Italia, Panini distribuirà questa raccolta in oltre 60 Paesi di tutto il mondo.