In fiamme un capannone utilizzato come deposito per attrezzi agricoli a Vinovo, nel Torinese. E’ successo nel pomeriggio: sono stati i residenti a lanciare l’allarme per la colonna di fumo che si è levata dalla struttura di via Candiolo.

Ben quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio.