In fila davanti alla tabaccheria, scoppia una lite: preso a pugni e calci, finisce al pronto soccorso

In fila davanti alla tabaccheria, scoppia una lite: uomo finisce al pronto soccorso. E’ successo ieri, poco dopo le 19,30, davanti ad un “Sali e Tabacchi” di Vanchiglietta a Torino.

AGGREDITO DA DUE PERSONE

Tre persone, per cause ancora in corso di accertamento, sono venute alle mani tra loro, una ha avuto la peggio, le altre due sono state arrestate. La discussione, a quanto pare, è divampata mentre i tre facevano la coda. Cosa e perché abbia scatenato la lite, questo toccherà ai carabinieri appurarlo.

LUI IN OSPEDALE, GLI AGGRESSORI AI DOMICILIARI

Resta il fatto che un uomo è stato soccorso e trasportata in ospedale: ha rimediato una contusione alla testa. Fortunatamente nulla di grave: è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. I due che, a quanto pare, lo hanno aggredito, sono stati arrestati e condotti ai domiciliari dai militari dell’Arma.

NOTIZIA SUI SOCIAL

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social ed, in particolare, su Facebook dove alcuni passanti hanno postato la foto dei soccorsi.