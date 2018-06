In fuga dopo il colpo: acciuffati i ladri seriali di tombini

Si erano specializzati nel furto dei tombini di ghisa. Lui 23 anni, lei 21. Entrambi di Venaria Reale. Ladri seriali, secondo gli investigatori. “Strappavano” la “refurtiva” dalla sede stradale, la mettevano in macchina e poi si dileguavano. Ieri, la coppia di ladri è stata notata a due passi dal cimitero di Venaria mentre alzavano i tombini e li caricavano a bordo di una Giulietta. Il loro gesto, però, non è passato inosservato. Un passante, infatti, notata l’insolita scena, ha subito allertato il comando della polizia municipale e, nel giro di pochi minuti, sul posto, si è precipitata una pattuglia di vigili urbani.

SCATTA L’INSEGUIMENTO

L’auto dei ladri non era andata troppo lontana. E’ stata subito intercettata e ne è scaturito un rocambolesco inseguimento a tutto gas, con la macchina dei malviventi in fuga e quella dei “caschi bianchi” dietro a tallonarla, nelle vie di Venaria. L’inseguimento è proseguito in via San Francesco e da qui fino all’angolo di via IV Novembre, dove la macchina dei fuggitivi è uscita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro alcune auto in sosta, terminando poi la propria corsa sul marciapiede.

I LADRI STANATI NEL SEMINTERRATO

Per nulla domi, i ladri sono riusciti a scendere dalla vettura incidentata e hanno proseguito la fuga a piedi, nascondendosi nel seminterrato di uno stabile della zona. Nel frattempo sul posto sono arrivate anche altre pattuglie di vigili urbani per dare man forte ai loro colleghi. Alla fine, grazie alla testimonianza di alcuni passanti che li avevano visti nascondersi, i due fuggitivi sono stati rintracciati e fermati. Entrambi italiani, i due giovani sono stati identificati e denunciati a piede libero per ricettazione e resistenza.

UNO DEGLI AGENTI SI E’ FERITO ALLA SPALLA

L’auto utilizzata per la fuga, è risultata rubata tre giorni fa a Brandizzo. Gli agenti della municipale hanno recuperati anche alcuni dei tombini trafugati pochi minuti prima dalla sede stradale. Nell’operazione uno dei vigili si è ferito leggermente a una spalla.