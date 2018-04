In migliaia al rave party di Pasqua nell’ex stabilimento Pirelli. Arrivano i carabinieri

Musica sparata a tutto volume, i vicini non riescono a dormire e chiamano il 112. Identificati centinaia di giovani: rischiano una denuncia per occupazione abusiva di terreni

E' successo in via Torino a Settimo Torinese

Il raduno è scattato alle prime ore dell’alba, quando nei capannoni abbandonati dell’ex stabilimento Pirelli in via Torino a Settimo Torinese, centinaia di giovani provenienti un po’ da tutto il Nord e centro Italia, si sono ritrovati per dare vita ad un “rave party” pasquale. Almeno 1.500 quelli “avvistati” dai carabinieri, nel frattempo allertati dal vicini, infastiditi dalla musica sparata a tutto volume, e giunti sul posto per i controlli del caso. Tra gli animatori del rave c’erano anche tanti punk e squatter, molti dei quali giunti fino a Settimo con tanto di cani al guinzaglio.

IDENTIFICATI CENTINAIA DI GIOVANI

I centralini del 112 sono stati presi letteralmente d’assalto dai cittadini che, a causa del rumore, non riuscivano a dormire. I militari della compagnia di Chivasso hanno così messo l’area sotto controllo provvedendo ad identificare centinaia di animatori del “rave”. Ora rischiano una denuncia per occupazione abusiva di terreni. Secondo quanto accertato, i giovani dovrebbero lasciare Settimo domani, giorno di Pasquetta.