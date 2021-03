In sella alla bici (rubata) con addosso altre due bici (rubate): intercettato dalla polizia

È accaduto mercoledì sera in via Borgaro angolo via Terni a Torino. Un uomo, 47 anni, pluripregiudicato, ha danneggiato il lucchetto che teneva ben legate ad un albero tre bici di famiglia. È stato visto armeggiare prima con bastone in legno poi con un’asta in metallo, solo con quest’ultima è riuscito nel suo intento.

PORTA VIA LE TRE BICI

A quel punto si è messo in sella ad una delle biciclette da adulto ed ha trasportato goffamente le altre due, una da donna e una da bambino, ai lati. Con precario equilibrio e andatura lenta è riuscito a percorrere solo pochi metri quando è stato fermato dagli agenti delle volanti, giunti a seguito di una segnalazione.

ARRESTATO PER FURTO AGGRAVATO

Ha dichiarato ai poliziotti di aver trovato le bici vicino un cassetto dei rifiuti, ma il suo racconto non ha retto. L’uomo, è stato arrestato per furto aggravato.