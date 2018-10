In sella alla Harley Davidson si schianta contro un camion: morta sul colpo

Grave incidente stradale in via Levi a Rivoli

Una donna di 48 anni è morta, nel pomeriggio a Rivoli (Torino), mentre viaggiava, come passeggera, in sella ad una Harley Davidson guidata da un 44enne. In corso Levi il mezzo, che procedeva in direzione di Villarbasse. si è scontrato contro un camion proveniente dalla direzione opposta.

DUE I FERITI, NON SONO GRAVI

Entrambi feriti, il conducente della moto e quello del mezzo pesante – che, in un estremo tentativo di evitare la moto, ha sterzato bruscamente ribaltandosi in un campo parallelo alla strada – sono stati ricoverati, rispettivamente, all’ospedale San Luigi di Orbassano e al nosocomio di Rivoli. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

COINVOLTO UN TERZO VEICOLO

A quanto pare, nello schianto sarebbe rimasto un terzo veicolo, un’automobile, che, con ogni probabilità, ha dato il via alla carambola. Giunti sul posto, gli agenti della polizia municipale, spalleggiati dai carabinieri del vicino distaccamento dell’Arma, stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.