In Spagna sono sicuri: “CR7 alla Juve per 100 milioni, Real costretto a cederlo”

Lo scrive anche Marca, il più autorevole tra i quotidiani sportivi spagnoli, così come As. E in Portogallo la notizia campeggia in bella evidenza sul portale del più seguito quotidiano calcistico on line, A Bola: “Cristiano Ronaldo vicinissimo alla Juventus“.

La clamorosa suggestione di mercato potrebbe dunque diventare realtà, visto che il Real Madrid sembra intenzionato ad accettare i 100 milioni offerti dalla Juventus per rilevare il cartellino del 31enne campione portoghese, in rotta di collisione con Florentino Perez.

“Cristiano è sempre più lontano dal Real, e a meno di inversioni di tendenza (non impossibili) il prossimo anno giocherà nella Juventus“, scrive testualmente Marca che spiega poi perché i Blancos potrebbero “accontentarsi” dei 100 milioni bianconeri nonostante la clausola del portoghese ammonti a un miliardo di euro.

“Nel contratto di Ronaldo è inserita una clausola da un miliardo di euro, ma una scrittura privata tra il calciatore e Perez impegna il club a non ostacolare la cessione se il giocatore lo chiede e se arriva un’offerta congrua”. L’unico veto posto nella scrittura riguarda le rivali dirette del Real, presumibilmente Barcellona e Atletico.

La Juventus, dunque, spera. Oltre ai 100 milioni ai Galacticos, il club bianconero arriverebbe ad offrirne 30 netti a stagione al calciatore, un investimento che “la macchina da soldi CR7” e i trofei che potrebbe portare a Torino, agognata Champions League in primis, potrebbero ripagare in fretta.