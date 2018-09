In tre custodivano hashish per un milione di euro: la polizia sequestra 10mila ovuli [FOTO E VIDEO]

La droga, 90 chili in tutto e della miglior qualità, era nascosta in un appartamento di piazza Massaua

Diecimila grossi ovuli di hashish, da 10 grammi ciascuno, per un valore di circa un milione di euro, sono stati sequestrati a Torino dalla squadra di polizia giudiziaria della Polstrada, che ha anche arrestato tre persone. Oltre 90 chilogrammi di hashish, per la precisione: la migliore qualità presente sul mercato, contenuti in grandi “confezioni”, definite anche “datteri” per la loro conformazione.

FERMATO A BORDO DI UN’AUTO RUBATA

Tutto è nato da un consueto controllo stradale. L’atteggiamento di un uomo, C.C., cittadino italiano di 50 anni, fermato a bordo di una Fiat Punto, ha insospettito le forze dell’ordine che hanno così deciso di estendere gli accertamenti anche alla sua vettura. I poliziotti hanno allora constatato che il numero di telaio della macchina risultava alterato. Si trattava, insomma, di un veicolo rubato nel maggio dello scorso anno a Torino.

NEL COVO DEGLI SPACCIATORI

Gli uomini della stradale e quelli della squadra mobile hanno deciso di ispezionare anche l’abitazione del 50enne, nei pressi di piazza Massaua, periferia ovest del capoluogo piemontese, e qui hanno beccato altri due uomini, P.A. e C.M., anche loro italiani ed entrambi di 54 anni. I poliziotti li hanno sorpresi mentre stavano tentando invano di occultare, all’interno della camera da letto, 8 scatoloni di cartone contenenti la sostanza stupefacente. In men che non si dica l’attività delittuosa dei tre spacciatori è stata scoperta e per loro sono scattate le manette.