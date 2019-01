In un hotel di Torino si consuma una truffa da 60mila euro: due arresti

In manette un 31enne francese e un 38enne serbo: avevano proposto un vantaggiosissimo scambio di soldi (falsi) a una coppia svizzera per l'acquisto di una barca

In un albergo del centro di Torino si è consumata una truffa da 60mila euro ai danni di una coppia svizzera, che, lo scorso novembre, aveva messo in vendita una barca su un sito internet a quel prezzo.

Contattati più volte da una donna presentatasi come segretaria di un uomo interessato all’acquisto, i venditori hanno poi incontrato sabato pomeriggio i potenziali acquirenti presso la sala congressi – prenotata per l’occasione – di un albergo torinese.

LA TRUFFA.

I truffatori – un 31enne francese e un 38enne serbo – sono riusciti a convincere i coniugi che avrebbero realizzato un guadagno superiore rispetto a quello inizialmente previsto: i venditori avrebbero dovuto consegnare 60mila euro in contanti in cambio di 100mila franchi svizzeri, equivalenti a 88.355 euro. Così avrebbero avuto per sé una somma a garanzia della vendita (28.355 euro) per poi essere saldati con successivo bonifico bancario di 53.400 euro (cifra complessiva di vendita 81.755 euro).

Dunque, nell’hotel di Torino è avvenuto lo scambio, con i malviventi che hanno utilizzato un loro dispositivo per far sì che quei soldi falsi risultassero veri.

LA FUGA.

Dopo la firma del contratto, gli acquirenti si sono allontanati dalla struttura con la scusa di voler provvedere al deposito in banca dei 60mila euro. Ma sono stati notati dagli agenti della squadra mobili e sottoposti a un controllo. All’interno di un trolley avevano la macchinetta conta soldi e una mazzetta da 10 banconote da 1.000 franchi svizzeri, oltre ai 60mila euro in contanti, riposti nella tasca interna di una giacca.

I poliziotti hanno poi rintracciato le vittime, spiegando loro quanto appena accaduto: sulle banconote ricevute dai due stranieri, arrestati per truffa aggravata, c’era addirittura la scritta fac-simile.