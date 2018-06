In viaggio da Torino a Venezia: «Così riscopriamo il nostro Po» [LE FOTO]

Sono partiti ieri da Casale con la canoa targata CronacaQui i due canoisti che percorrano il Po per oltre cinquecento chilometri. Un viaggio, il loro, voluto per riscoprire uno dei fiumi più belli d’Italia. I due torinesi, Ivan Mascagni, 58 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 63 anni, neo pensionato hanno deciso di coronare la loro amicizia con un viaggio unico che li porterà a provare emozioni sognate per tutta la vita.

«Siamo dovuti partire dieci giorni dopo la data stabilita -ha raccontato Ivan – a causa del maltempo, il fiume purtroppo risultava essere più pieno del solito e quindi abbiamo dovuto aspettare che la pioggia diminuisse».

La data di arrivo a Venezia non è ancora stata resa nota ma per i due canoisti quello che conta è immergersi nella natura: «Speriamo che questa avventura – ha dichiarato Mascagni – possa in qualche modo cambiare la percezione che le persone hanno verso i nostri fiumi e insegnare loro a viverli meglio. Vorremmo essere d’esempio anche solo per qualcuno. Il Po, ma non solo, è tra i tanti corsi d’acqua lasciati a se stessi, basti pensare quanto sia inquinato e trascurato dal punto di vista delle manutenzioni».

Il fiume come patrimonio, quindi, e come luogo per sfuggire alla routine quotidiana e immergersi nella natura: «Ora ci troviamo in un posto isolato dove sembra che la vita umana non esista, lungo il fiume non abbiamo ancora incontrato persone, molto affascinate – ha continuato Ivan -. In questo momento di fronte a me ci sono degli alberi poggiati sul fiume sembra quasi un abbraccio o una danza. È un peccato vedere l’enorme potenziale di questi luoghi in casa nostra e doverci rinunciare perché non siamo capaci di sfruttarli. È questo il senso della nostra vacanza. Siamo stati in Africa, in America, in Asia e non ci siamo mai soffermati a guardare le bellezze che abbiamo a casa».

Valter e Ivan ieri notte hanno dormito sulle sponde di Valenza e oggi dovrebbero arrivare a Pavia. I due hanno organizzato tutto nei minimi dettagli anche perché attraversare un fiume in solitaria – non hanno uno staff in supporto – richiede non poca organizzazione: «Abbiamo iniziato ad allenarci da gennaio con alcuni coach del circolo Amici del Fiume».

Un allenamento che è stato decritto come per i “Marines”. La strada è ancora lunga per arrivare al delta del Po passando per il mare fino a Venezia: «Sarà una vacanza indimenticabile: un viaggio a impatto zero solo ed esclusivamente con la forza delle nostre braccia, non a caso abbiamo chiamato la nostra canoa Vikinga».