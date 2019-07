In viaggio senza biglietto aggrediscono capotreno: fermate 3 rom

Questa mattina gli agenti del posto di Polizia Ferroviaria di Bussoleno sono intervenuti su un treno regionale partito da Torino Porta Nuova e diretto a Susa, a seguito di segnalazione di allarme tramite il NUE 112 proveniente da un passeggero.

Tre giovani di nazionalità rumena, residenti nel campo nomadi di Via Germagnano a Torino, sprovviste di biglietto valido per il viaggio, hanno spintonato la capotreno impegnata nelle operazioni di controlleria. Fermate a bordo dagli agenti di Polizia.

La Polfer ha richiesto l’intervento sul posto del 118 per le cure del caso alla capotreno. I viaggiatori regolari sono stati invece trasbordati su altri convogli diretti a Susa per proseguire il viaggio.