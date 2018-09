Inaugurato il nuovo anno accademico di Digital Bros Game Academy!

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, ha inaugurato l’Anno Accademico 2018/2019: il 4° dalla sua fondazione.

Il nuovo ciclo formativo di DBGA per i corsi di Game Design, Game Programming e Game Art 2D/3D, si apre all’insegna delle novità, che attestano sia la continua crescita che l’evoluzione dell’Academy. Record di iscrizioni per l’Anno Accademico 2018/2019 di Digital Bros Game Academy. Sono 90 gli studenti iscritti al 4° ciclo formativo di DBGA, rispetto ai 71 dell’anno precedente. L’86% dei nuovi ammessi sono uomini, il 14% rappresenta la componente femminile. Più che raddoppiate le quote rosa: da 6 a 13 le studentesse iscritte.

Un traguardo davvero importante per la DBGA, che dalla sua fondazione a oggi ha avuto una crescita costante, frutto dell’impegno e della grande professionalità con cui l’Academy opera. Gli studenti che da oggi popoleranno le aule dell’accademia per realizzare il sogno di entrare nell’industria videoludica provengono da 15 regioni italiane e da uno stato estero (la Svizzera); hanno un’età media di 24 anni e percorsi formativi diversi: il 77% degli iscritti ha una formazione tecnico/scientifica, il 23% proviene da studi umanistici. Il 18% è laureato o in corso di laurea.

Assegnate 12 Borse di Studio ai candidati più meritevoli che ne hanno fatto richiesta: 2 a copertura totale da parte di Digital Bros e 10 parziali di cui 5 erogate da Acer, grazie all’importante partnership tra le due realtà per lo sviluppo di nuovi progetti e 5 da DBGA. Da quest’anno entrano a far parte del corpo docente Andrea Basilio, Creative Director di Lunar Great Wall Studios, che sarà titolare della seconda classe di Game Design e Alberto Barbati, sviluppatore di videogiochi, consulente e trainer con precedente esperienza lavorativa in Ubisoft e Forge Reply, a capo della cattedra del corso di Game Programming. La loro presenza insieme a quella degli ormai veterani Simone Magni e Massimo Ribattezzano è un valore aggiunto per l’Academy e per i propri studenti.

Rafforzato anche il team degli Specialist Trainer, professionisti del settore a cui è affidato il compito di approfondire argomenti specifici dei corsi di DBGA. New entry nelle fila degli Specialist Trainer per il Corso di Game Design: Marco Ponte, CEO di Lunar Great Wall Studios che si occuperà di Project Management; Luca Fadigati, Interaction Designer e Lead UI Artist, tratterà di UX/UI.

Il corso di Game Programming vede l’ingresso di Fabio Mosca, di AnotheReality, a cui è affidato il modulo sulla Virtual Reality. Andrea Tabacco, di Antab Studio avrà invece il compito di trattare l’argomento Shader per il corso di Game Programming e Unity Avanzato per quello di Game Design. Christian Steve Scampini, Concept Artist specializzato in Environment e Character, Specialist Trainer del corso di Game Art 2D/3D approfondirà il tema del Digital Painting.

Un’altra novità riguarda l’immagine coordinata di DBGA: un cambiamento importante guidato dalla volontà di rafforzare il posizionamento dell’Academy sia sul territorio nazionale che a livello internazionale e di avere una maggiore riconducibilità al Gruppo Digital Bros. L’identità visiva della Digital Bros Game Academy ha subìto un completo restyling: il logo e tutti gli elementi grafici utilizzati per i diversi tipi di comunicazione sono stati completamente rinnovati al fine di evidenziare e di rendere memorabili quelli che sono i tratti distintivi dell’Academy: serietà, rigore e respiro internazionale. Il nuovo logo di Digital Bros Game Academy, è caratterizzato da una linea pulita e moderna, cui fa da contrappunto lo swirl, l’elemento grafico che raffigura un cerchio virtuoso, che è il vero segno distintivo di DBGA e rappresenta continuità ed evoluzione allo stesso tempo.