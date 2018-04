Inaugurato il ponte di Porta Susa, nuova viabilità per la stazione di Torino

Due corsie per senso di marcia, un marciapiede e due piste ciclabili su una lunghezza di 15 metri. E’ stato inaugurato il nuovo ponte fra corso Matteotti e via Cavalli, all’altezza della stazione di Porta Susa, che la prossima settimana verrà intitolato Unione Europea. Per la sindaca Chiara Appendino, il nome “è un segnale importante del quale ringrazio chi ha fatto questa scelta. In un momento in cui si ergono muri, è di buon auspicio nella creazione di legami e ponti e rispetto al desiderio di essere comunità unita”.

L’OPERA E’ COSTATA 1,4 MILIONI

Per l’assessora alla Mobilità della Città, Maria Lapietra, si tratta di “un collegamento importante, atteso da anni, che consente di migliorare la mobilità e il trasporto pubblico e di alleggerire il traffico”. Il costo dell’opera, realizzata grazie alla collaborazione con Ferrovie dello Stato, è stato di circa 1,4 milioni. Per il direttore della Direzione territoriale produzione Torino Rfi, Filippo Catalano, il ponte “completa il percorso iniziato con la nuova stazione”.