Inaugurato il nuovo parco Arpini: sport, giochi e uno spazio lettura

Taglio del nastro per l'area verde che si trova in via Irlanda

La città ha un nuovo parco, con giochi per bambini, una piastra polifunzionale per il gioco del basket e del calcio, spazi di lettura, un’area cani delimitata, panchine e percorsi per passeggiare nel verde.

Il nuovo parco Arpini, inaugurato sabato scorso, sorge su un’area di 7.500 metri quadri in via Irlanda e di fronte a piazza Svezia. Inizialmente non previsto dal progetto di realizzazione dell’omonimo nuovo quartiere, è stato voluto dalla scorsa amministrazione ed è costato circa 230mila euro. Completerà e abbellirà una parte della città che risulta essere un poco periferica, anche grazie a nuovi impianti di illuminazione e la piantumazione di alberi di alto fusto, selezionati per la loro rapidità di crescita che consentirà di avere quanto prima ampie aree d’ombra.

«Il quartiere Arpini è un’area in rapido sviluppo, con residenti prevalentemente giovani e tante famiglie: ecco quindi che quest’area verde nasce ricca di giochi bimbi, per le diverse fasce d’età, e con strutture in sicurezza. Inoltre abbiamo pensato anche ai nostri amici animali, con un’area cani a loro dedicata – spiega il sindaco, Cinzia Maria Bosso -. L’obiettivo di questa e della passata amministrazione è avere una città più bella, piacevole. Confidiamo ora nel senso civico dei fruitori del parco sperando che ne abbiano cura e rispetto».