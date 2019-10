Inaugurato a Torino il primo sportello antiviolenza in un ateneo italiano

Iniziativa per tutte le donne che studiano o lavorano all’Università di Torino

Oggi, giovedì 24 ottobre, presso la Main Hall del Campus Luigi Einaudi, a Torino, è stato inaugurato il primo sportello antiviolenza in un ateneo italiano dedicato a tutte le studentesse, le ricercatrici, le docenti, le impiegate del comparto tecnico e amministrativo, le lavoratrici precarie e di ditte esternalizzate e, in generale, a qualsiasi donna studi o lavori nell’Università di Torino.

Lo sportello è completamente gratuito, assicura massima riservatezza e privacy e si configura come uno spazio di ascolto e sostegno per donne che subiscono o hanno subito violenza. Sarà gestito dalle operatrici dei Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus e sarà attivo tutti i giovedì:

dalle 14.00 alle 19.00 presso la Main Hall del Campus Einaudi con uno spazio informativo;

dalle 17.00 alle 19.00 con uno spazio di ascolto riservato.

Le operatrici potranno essere contattate presso il punto di accoglienza nella Main Hall del Campus Luigi Einaudi o attraverso il numero verde di ascolto telefonico 800.093.900.

Lo sportello nasce dalla collaborazione tra il gruppo di ricerca ‘Varco – Violenza contro le donne: azioni in rete per prevenire e contrastare’ del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino e i Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus. Fanno parte di Varco Paola Maria Torrioni (Responsabile Scientifica), Maddalena Cannito (Coordinatrice), Marinella Belluati, Roberta Bosisio, Francesca Pusateri e Lorenzo Todesco. Per i Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus la referente è Anna Zucca.