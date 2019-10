Incendio alla Cavallerizza, Montaruli e Marrone (FdI): “Esposto a Corte dei Conti per danno erariale”

“Un patrimonio della città riconosciuto dall’Unesco lasciato in balia del degrado e dei centri sociali nonostante un primo incendio già nel 2014. A distanza di pochi anni la Cavallerizza Reale va di nuovo a fuoco ed è una vergogna tutta grillina e pidiota” è il duro commento, postato sulla sua pagina Facebook, da parte della parlamentare di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli.

L’AFFONDO DI MONTARULI E MARRONE

In una nota congiunta, poi, la stessa esponente del partito di Meloni, insieme con Maurizio Marrone, capogruppo FdI in Regione Piemonte, è tornata ad attaccare palazzo civico per il rogo che ha sconvolto lo storico complesso architettonico torinese.

ABBANDONATA IN BALIA DEI CENTRI SOCIALI

“Era già andata a fuoco nel 2014, ma in questi cinque anni centrosinistra e grillini hanno preferito continuare ad abbandonare la Cavallerizza Reale in balia dei centri sociali e ora abbiamo un nuovo rogo proprio nella parte occupata delle ex stalle, una vergogna” hanno sbottato i due esponenti di Fratelli D’Italia

CAVALLERIZZA NON E’ UN GIOCATTOLO

“Il patrimonio storico e artistico di Torino non è un giocattolo di proprietà grillina e dei loro amici antagonisti, sodali di tanti cortei” hanno rincarato la dose Montaruli e Marrone per poi rilanciare: “Siamo pronti a scommettere che nemmeno di fronte a questo ennesimo scandalo i cinque stelle disporranno lo sgombero, che noi chiediamo continuamente dal primo giorno di occupazione abusiva”.

PRONTO ESPOSTO A CORTE DEI CONTI

“Per questa ragione – hanno aggiunto – presenteremo immediatamente un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale, così la Giunta Appendino e la ex Giunta Fassino dovranno assumersi le proprie responsabilità di tasca propria di fronte ai cittadini e all’Unesco”.

PRESENTATA INTERROGAZIONE AL MINISTRO

“Intanto, però, chiediamo al Governo di destinare fin da subito i fondi per la ricostruzione. Questa mattina abbiamo già depositato un’interrogazione al Ministro” hanno concluso.