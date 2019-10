Incendio alla Cavallerizza Reale, Poggio: “Il Comune non può lavarsene le mani”

"Ce l'hanno in gestione e dovrebbero studiare una soluzione dignitosa per questa realtà"

GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO

GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO

“Dobbiamo dire grazie ai vigili del fuoco che hanno evitato che ci fossero feriti ed hanno domato l’incendio, ma ora occorre trovare una destinazione d’uso al complesso” ha spiegato l’esponente della giunta Cirio.

NON AFFIDARSI SOLO A GRUPPI COLLETTIVI

Una destinazione d’uso, ha proseguito Poggio “che non faccia, però, solo capo alla volontà ed ed all’impegno dei gruppi collettivi i quali sicuramente hanno buone finalità ma non possono né hanno gli strumenti per occuparsi di un valore del genere”.

UN BENE SIMILE NON VA ABBANDONATO

“Il mio impegno, come Regione, per la valorizzazione di un bene del genere, deve farci riflettere: un patrimonio simile non deve essere abbandonato nè degradato in questo modo” ha aggiunto l’assessore regionale.

COMUNE NON HA FATTO LA STRADA GIUSTA

“Il Comune? In qualche modo non ha percorso la strada giusta. Ripeto: nonostante la volontà dei gruppi collettivi che hanno voluto trovare una soluzione, non è questa la strada giusta per ridare dignità ad una realtà del genere” ha quindi rilanciato la Poggio.

NON POSSONO LAVARSENE LE MANI

“Penso ci siano delle responsabilità condivise e soprattutto in capo al Comune il quale oggi non può lavarsene le mani e dire grazie ai vigili del fuoco. Certo, i vigili del fuoco vanno ringraziati, ma considerando il fatto che ce l’hanno in gestione, dovrebbero trovare studiare una soluzione più dignitosa per questa realtà”.