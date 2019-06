Incendio devasta l’appartamento. Colletta del borgo per la famiglia

Gli abitanti si mobilitano per aiutare la famiglia colpita dall’incendio che ne ha devastato l’alloggio. Un importante gesto quello messo in atto dai residenti di Borgata Lesna, quartiere piccolo ma dal cuore grande, dove tutti si conoscono e cercano di darsi una mano a vicenda nei momenti di difficoltà. Adesso, l’obiettivo è sostenere attraverso una raccolta fondi un nucleo famigliare di cinque persone composto da marito, moglie e tre figli piccoli.

Tutto è iniziato sabato, con un brutto incendio scoppiato nel tardo pomeriggio in un appartamento di via Villa Giusti, all’ultimo piano. Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso, con ogni probabilità a causa di un cortocircuito, e una densa colonna di fumo si è levata in cielo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Nel giro di poche ore l’incendio è stato domato, ma i danni in casa sono ingenti, al punto che si è salvata solo la camera da letto. La famiglia – che per fortuna era fuori casa quando si sono generate le fiamme – al momento vive in un albergo dopo l’intervento del Comune di Torino, ma il soggiorno non durerà a lungo e fra una settimana dovrà fare le valigie.

L’alloggio, però, è inagibile e lo sarà ancora per molto tempo. Così nella borgata è iniziata una raccolta fondi per dare un primo aiuto. Un’iniziativa partita dal “Bar Betta”. «Abbiamo fatto dei volantini – spiega Roberta, la titolare – che poi sono stati affissi sia nel nostro bar che in altri esercizi commerciali della zona. Poi c’è un salvadanaio, dove chiunque può contribuire tramite un’offerta libera al sostegno della famiglia». Il quartiere, come spesso capita in questi casi, ha subito risposto presente. Ma ad oggi il denaro raccolto non è molto, anche perché la colletta è agli inizi. Per questo motivo, chiunque volesse dare un contributo economico per sostenere la famiglia dopo l’incendio può recarsi presso il “Bar Betta” di via Villa Giusti 8/A.