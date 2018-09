Incendio distrugge baracca costruita tra le ex fabbriche

Una casa di lamiere tra le piante e le vecchie fabbriche abbandonate, data alle fiamme da qualche maniaco. Invisibile a chi transita in auto sulla strada o in bici lungo la pista ciclopedonale di strada del Portone. Eppure in quel rudere costruito alcuni anni fa dimoravano anche dei senzatetto. Una scelta di vita. Raggiungere la baracca non è impossibile. Bisogna percorrere un sentierino e lasciarsi i campi alla sinistra. La casetta si trova proprio in fondo alla stradina. «Qualcuno ha appiccato il fuoco» raccontano i residenti della zona. E in effetti guardandola da vicino qualcosa non torna.

La verandina risulta completamente carbonizzata, ma nemmeno il tetto sembra in buone condizioni. L’incendio sembra recente ma è difficile stabilire una data e un orario perchè nessuno ha le idee chiare. La porta della villetta della disperazione, però, è chiusa a chiave e anche forzandola non si riesce ad aprire. Tra i vetri si scorgono mobili ammassati e tanta polvere. All’esterno spuntano bottiglie, lattine, carrelli e numerose macerie. C’è anche una scala e tutta una serie di oggetti, forse utilizzati per piccole riparazioni artigianali. In caso di pioggia, grandine o di vento forte. Nessuna traccia degli occupanti che sembrano spariti nel nulla. Per terra solo più i segni delle fiamme, i vetri e alcuni carrelli della spesa. «Non davano fastidio a nessuno – continuano i cittadini della zona di Mirafiori -. Ogni tanto li vedevamo transitare a piedi ma non ci hanno mai infastidito». Il rogo non ha intaccato completamente la struttura, come se qualcuno avesse tentato disperatamente di spegnerlo. E’ anche possibile che siano stati gli stessi “residenti” ad appiccare, involontariamente, l’incendio. Salvando capra e cavoli con qualche asciugamano o con una tanica d’acqua-