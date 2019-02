Incendio distrugge due alloggi. Colletta per aiutare le famiglie

Al Centro Europa, quello dello scorso 8 febbraio era un venerdì come tanti. Fino a quel terribile incendio, che ha sconvolto la quotidianità del quartiere e – cosa peggiore – messo in ginocchio due famiglie residenti in via Induno. Tuttavia, in questo piccolo quartiere a Ovest di Mirafiori il senso di comunità è grande e così, a due settimane dal rogo, è partita una colletta per aiutare i nuclei che hanno subìto i danni maggiori. Un’iniziativa messa in piedi dall’amministratore, Ignazio Lopez. Il tutto grazie a un avviso che ora sta facendo il giro dei palazzi e dei vicini negozi insieme a un appello partito dai social network.

«Per fortuna – racconta l’amministratore – al momento dell’incendio dentro agli alloggi non c’era nessuno. Ma queste due famiglie hanno perso tutto o quasi e ora bisogna fare qualcosa». L’appello è stato raccolto immediatamente. Qualcuno sta già donando quel che può, mentre altri stanno diffondendo la notizia della colletta a chi ancora non ne era a conoscenza. Anche le scuole daranno una mano. All’asilo nido Enfants Paradise di via Rubino 77, il ricavato dello spettacolo di magia che si terrà il prossimo 2 marzo verrà devoluto ai due nuclei familiari. Le fiamme, in quel maledetto venerdì di due settimane fa, sono state generate da un cortocircuito e hanno devastato il nono e il decimo piano del palazzo al civico 20 di via Induno. I vigili del fuoco, giunti sul posto con ben quattro squadre, avevano faticato non poco a domare l’incendio. Ma ora che la grande paura è passata, bisogna contare i danni. Che a quanto pare sono ingenti. Anche e soprattutto per questo è partita la colletta nel quartiere e per chi vuole contribuire l’indirizzo a cui scrivere è ignazio.lopez@alice.it.