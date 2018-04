Incendio divampa in garage: auto distrutta dalle fiamme

Momenti di paura, ieri sera, poco dopo le 21,30, a Castiglione Torinese per un incendio che ha devastato un’auto parcheggiata all’interno di un garage di via Caudana. Ad andare a fuoco, improvvisamente, è stata una Fiat 500L: le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto con due squadre, insieme con i carabinieri, allertati dai proprietari del veicolo.

IL ROGO HA DEVASTATO L’AUTO

Per la vettura non c’è stato nulla da fare: l’incendio ha trasformato il box in una sorta di “forno” e la vettura ne è uscita completamente distrutta. Si indaga, ora, per capire quali siano state le cause che hanno scatenato il rogo.