Incendio in azienda ortofrutticola: crolla capannone

Un incendio è divampato nella notte nel capannone della azienda ortofrutticola Angeleri di Guazzora, a Gazzolo, in provincia di Alessandria. Le fiamme hanno fatto crollare tetto e pareti, ma non si segnalano feriti o intossicati. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e di smassamento del materiale presente nel capannone. Sul posto anche i tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per l’Ambiente), per valutare l’eventuale presenza di inquinanti nell’aria.