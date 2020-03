Incendio in falegnameria, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

E' successo in via Pianezza ad Alpignano

Momenti di forte apprensione, ieri, in serata ad Alpignano. Qui, infatti, per causa ancora in corso di accertamento, un grosso incendio ha semidistrutto una falegnameria al civico 89 di via Pianezza.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Torino ed Alpignano. L’opera di spegnimento del rogo è stata lunga e difficile.

CAUSE ACCIDENTALI

Ancora sconosciute le cause del rogo, sulle quali indagano i carabinieri del locale comando stazione, ma tutto lascia presagire che l’incendio sia di origine accidentale.