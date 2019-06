Incendio in manifattura: fiamme divampate nei condotti di aspirazione

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, ancora incerte le cause del rogo

Momenti di forte apprensione, nella tarda mattinata di oggi, per un incendio divampato nei condotti d’aspirazione di un’azienda di Bruzolo, in Val di Susa: si tratta della manifattura Gestind, stabilimento che si trova sulla strada statale 25.

ROGO DOMATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, giunti sul posto con numerose squadre provenienti da Susa e Torino, insieme ai colleghi del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) cui è toccato il compito di monitorare, con una termocamera, le tubazioni interessate dalla combustione.

INDAGANO I CARABINIERI

Sul posto, per ulteriori controlli e le indagini di rito, anche i carabinieri del locale comando stazione. Non sono ancora chiare, al momento, le cause dell’incendio.