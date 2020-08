Incendio in parrocchia: bruciato uno dei confessionali. Il parroco interviene per spegnere le fiamme

Incendio e momenti di forte paura in una parrocchia di Carmagnola. E’ successo venerdì sera, nella chiesa di Santa Maria, al civico 102 di via Novara, cuore del borgo Salsasio. Erano da poco scoccate le 22 quando un corto circuito, probabilmente provocato da un’infiltrazione d’acqua, ha provocato un rogo nella zona in cui è alloggiato uno dei confessionali dell’edificio religioso.

IL PARROCO ACCORRE PER SPEGNERE LE FIAMME

Le fiamme, a quanto pare, sono partite proprio dalla struttura in legno ma per fortuna è scattato l’allarme antincendio ed il parroco, da poco rientrato (in anticipo!) dalle vacanze, si è subito precipitato sul posto. E’ stato lui ad allertare i vigili del fuoco.

INCENDIO SPENTO, DANNI CONTENUTI

Nel giro di pochi minuti, i pompieri sono intervenuti ed hanno rapidamente domato l’incendio, già in parte “arginato” grazie al tempestivo intervento del sacerdote. Per fortuna, al di là del grosso spavento, il danno è stato contenuto: ad avere, diciamo così, la “peggio”, sono stati una poltrona ed uno dei confessionali della chiesa.