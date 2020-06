Incendio in piazza D’Armi a Torino: bruciati due camper

Il rogo è divampato a ridosso di corso Montelungo, un'area in cui spesso vengono ospitati i saltimbanchi e i giocolieri che si esibiscono nei vari incroci del capoluogo

E' successo ieri sera. Per fortuna nessuno è rimasto ferito

Giallo la notte scorsa in piazza D’Armi a Torino dove due camper sono andati improvvisamente a fuoco. I veicoli, a quanto pare, erano parcheggiati in quell’area da tempo. Fortunatamente erano vuoti quando sono stati avvolti dalle fiamme. Dunque non si segnalano persone ferite: nessuno è rimasto coinvolto.

POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Sul posto, con gli agenti della Polstato, sono giunti i vigili del fuoco del comando di Torino con un’autobotte: le operazioni di spegnimento sono durate poco più di un’ora ma alla fine i pompieri sono riusciti a domare il rogo. Si indaga ora per capire come abbia fatto a divampare l’incendio.

NON ESCLUSA PISTA DOLOSA

Tra le prime ipotesi non si esclude quella di un incendio di origine dolosa appiccato in un’area, quella che sorge a ridosso di corso Montelungo, dove sovente vengono ospitati i saltimbanchi e i giocolieri che si esibiscono nei vari incroci del capoluogo.