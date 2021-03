Incendio in un appartamento: anziana muore intossicata dal fumo

Quando i vigili del fuoco hanno tirato fuori la donna, per lei non c'era già più niente da fare

Dramma a Collegno: un’anziana è morta, questa mattina, nell’incendio divampato nella sua abitazione. E’ successo in una palazzina di quattro piani di corso Antony. Sul posto è intervenuta la squadra 21 centrale dei vigili del fuoco, quella dei volontari di Grugliasco, il carro autoprotettori e un’autoscala.

PER L’ANZIANA NON C’E’ STATO NULLA DA FARE

Quando le squadre di soccorso hanno tirato fuori la donna dall’appartamento invaso dal fumo, per lei non c’era già più niente da fare. L’equipe sanitaria, infatti, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

UCCISA DAI FUMI SPRIGIONATI DAL ROGO

L’anziana, una 86enne, secondo quanto trapelato, sarebbe deceduta intossicata dai fumi sprigionati dal rogo. Con i pompieri sono intervenuti anche i carabinieri, cui tocca ora fare piena luce su quanto accaduto.