Incendio in una casa in Valsusa: a fuoco il tetto in legno

E’ successo in tarda serata, ieri, a Mompantero, in località Trinità: i vigili del fuoco della squadra 91 di Susa sono intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi in una casa. Le fiamme, scaturite dalla canna fumaria, si stavano propagando alle travi e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme, si è evitato il peggio