I vigili del fuoco di San Maurizio, Volpiano e Torino sono stati impegnati, ieri sera, in un incendio sviluppatosi in un’abitazione nella frazione Malanghero nel Canavese. L’incendio sarebbe stato causato, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, da una perdita di gas da una bombola di gpl. Due persone sono rimaste intossicate e sono state condotte in ospedale per le cure necessarie.