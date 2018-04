Incendio in un’azienda torinese: gravi i danni LE FOTO

Fiamme in un capannone della Covas srl di Trana. Nove squadre dei vigili hanno domato il rogo

Grave incendio questa notte in provincia di Torino e precisamente nel comune di Trana. Intorno alle 22,30 un rogo è divampato all’interno del capannone della Covas srl, azienda che vende macchine e utensili in via Sangano 30.

Dal capannone, usato come magazzino, si è alzata una colonna di fumo visibile anche a distanza considerevoli.

Sul posto sono giunte ben nove squadre dei vigili del fuoco e tre squadre di volontari, che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, che hanno causato danni ingenti.

Le cause sono ancora da chiarire, ma i carabinieri della compagnia di Rivoli hanno già fatto partire le indagini.