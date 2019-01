Incendio a Luserna San Giovanni, distrutta abitazione

A fuoco il piano superiore di una casa in località Pianas. Si sospetta l'origine dolosa

A fuoco nella notte una vecchia casa di Luserna San Giovanni, nel Torinese, in località Pianas. Le fiamme hanno distrutto il piano superiore dell’abitazione, di proprietà di un 62enne che vive solo e che la notte scorsa non era in casa.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio ma hanno dovuto dichiarare inagibile la casa per i gravi danni riportati. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento.

Sull’episodio indagano i carabinieri che non escludono l’origine dolosa dell’incendio. La porta finestra del piano terra, infatti, presentava segni di forzatura e le camere dell’abitazione erano state messe a soqquadro.