Incendio nei capanni agricoli a Borgaretto: fumo visibile a chilometri

Per fortuna, nessuna persona è rimasta intossicata o ferita dall’incendio di alcuni capanni agricoli che, nella giornata di ieri, si è verificato a Beinasco, in strada Borgaretto. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza.

Le squadre 41 “Grugliasco” e volontari di Rivalta hanno spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per indagare sulle cause.