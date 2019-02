Incendio nel carcere Lorusso e Cutugno, la procura di Torino apre inchiesta

Istruito un fascicolo sul rogo che ha portato alla distruzione di un capannone utilizzato per i corsi per i detenuti

Un fascicolo relativo all’incendio divampato domenica scorsa all’interno del carcere Lorusso e Cutugno, che ha portato alla completa distruzione di una struttura utilizzata per l’allestimento di corsi di cucina per detenuti, è stato aperto dalla procura di Torino.

Il reato ipotizzato dal pm Emilio Gatti è quello di incendio doloso e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti saranno decisivi i filmati delle telecamere di sorveglianza. Effettuato anche un sopralluogo della scientifica.

Le fiamme sono divampate in seguito a un presidio di solidarietà degli anarchici verso alcuni antagonisti arrestati per gli scontri nei giorni precedenti, dopo che i manifestanti e le stesse forze dell’ordine erano andate via. Il capannone in questione è crollato probabilmente a causa dell’esplosione di alcune bombole.

“I corsi ripartiranno la prossima settimana, ci siamo già attrezzati e abbiamo ripulito un altro locale in disuso”, è la rassicurazione del direttore della casa circondariale Domenico Minervini. “I corsi sono importanti per i detenuti”.