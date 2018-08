Minacciato il centro abitato, ma non c'è stato bisogno di evacuazioni

Un vasto incendio è divampato nella notte in Valle di Susa. Le fiamme hanno interessato una zona di montagna non lontana dal centro abitato di Condove e sono state domate a fatica dai vigili del fuoco.

Ci sono volute dieci ore per spegnere il rogo, che ha minacciato alcune abitazioni anche se non si è resa necessaria alcuna evacuazione. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato l’incendio.