Incendio nella notte, evacuato un night club: nessun ferito

Un uomo che faceva fatica a respirare, è stato affidato, sul posto, alle cure del 118. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno provocato il rogo

E' successo in via Guastalla a Torino

Momenti di paura, la scorsa notte, a Torino. Un incendio è divampato, poco dopo le 3,15, in un night club di via Guastalla. Le cinquanta persone che in quel momento si trovavano all’interno del locale, sono state fatte uscire per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto intossicato.

UOMO SOCCORSO DAL 118

Solo un uomo che faceva fatica a respirare, è stato affidato, sul posto, alle cure dei medici e degli infermieri del 118. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno provocato il rogo.