Incendio nelle cantine del palazzo. 50 persone evacuate dai pompieri

Paura ma pochi danni in un condominio Atc di via Parri

Una giornata di paura per i residenti di un palazzo di via Parri a causa di un principio di incendio che ha costretto tutti i residenti a lasciare i propri appartamenti.

È successo domenica pomeriggio al civico 5. L’allarme è scattato quando il fumo ha invaso le scale dell’edificio, un palazzo popolare di sette piani. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno accertato che il fumo era provocato da un principio d’incendio nelle cantine del palazzo e quindi hanno dato il via all’evacuazione dell’edificio. Buona parte dei residenti in realtà aveva già lasciato le proprie case e quindi le operazioni si sono concluse senza particolari problemi. Alla fine sono state circa 50 le persone che hanno dovuto trascorrere parte della giornata fuori di casa, osservando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco. Lo spesso fumo, si è poi capito, era causato da uno pneumatico bruciato dalle fiamme, la cui origine invece per ora resta ancora un mistero.

I vigili del fuoco hanno quindi spento le fiamme e con un’apposita grande ventola hanno eliminato il fumo dallo scantinato e dalle scale del condominio. Una volta terminato, i residenti hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti tirando un sospiro di sollievo anche se resta la preoccupazione per quanto avvenuto e per il rischio che si possa ripetere. Da tempo infatti gli inquilini chiedono ad Atc alcuni interventi sulla struttura.