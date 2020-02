Incendio sul San Giorgio: una battaglia nei boschi per salvare le abitazioni

C’è chi ha ancora negli occhi le immagini dell’incendio che vent’anni fa devastò in pochi giorni la foresta di pino nero del monte San Giorgio, frutto di un rimboschimento risalente agli anni ’30 e che lasciò il versante meridionale rivolto verso Piossasco costellato di ceneri e tizzoni. In quel rogo devastante morì anche un giovane volontario della squadra Aib di Roletto, David Bertrand. E la paura ha bussato nuovamente alla porta nella notte di ieri, quando intorno alle 2,30 le fiamme sono divampate in regione Moranda, sotto la cresta di Pietroborga, tra Trana e Sangano.

Le fiamme si sono diffuse su un terreno impervio, rinvigorite dal forte vento che in questi giorni ha soffiato in tutta la provincia. Sul posto per tutta la notte i vigili del fuoco e squadre dell’Aib di Piossasco, Giaveno, Trana, Sangano e Reano, provenienti della val Sangone ma anche dal Val Ceronda e dalla valle di Susa hanno lavorato per contenere il fronte e circoscrivere l’incendio. Alle prime luci del giorno è stata organizzato il supporto aereo – a sostegno degli operatori di terra – e staccata la corrente per permettere l’intervento degli elicotteri con l’acqua in modo da abbassare l’intensità delle fiamme. Intorno alle 11 sono entrati in azione anche i Canadair del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lunghe le operazioni di spegnimento, durate quasi tutta la giornata e aggravate sia dalla presenza di diversi focolai sia dalla secchezza degli arbusti che compongono il sottobosco, causata dalla siccità degli ultimi mesi.

Sul posto anche il sindaco di Sangano, Alessandro Merletti, che per tutta la giornata ha seguito l’evolversi della situazione. «Dalla mattina presto l’incendio è stato seguito dalle squadre dei vigili del fuoco e da 20 squadre Aib dei paesi limitrofi che hanno supportato quella di Sangano – ripercorre -. A loro va il nostro più grande ringraziamento per l’importante opera svolta. Nell’operazione di spegnimento sono stati supportati da due elicotteri e tre Canadair. Dopo una lunga giornata l’incendio è stato circoscritto in quota dove rimangono solo alcuni focolai». Il fuoco, assicura il primo cittadino, non ha mai rischiato di arrivare alle abitazioni, grazie al cordone formato da pompieri e volontari. E fortunatamente nessuno è mai stato in pericolo né si sono registrati ferito o intossicati. «Abbiamo deciso di istituire una postazione fissa dei vigili del fuoco e Aib che questa notte rimarrà nelle strutture comunali per rispondere immediatamente a eventuali chiamate». Il tavolo di crisi dovrebbe chiudersi questa mattina.