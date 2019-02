Incendio sul tetto, terrore in via Bava [VIDEO]

Precipitosa fuga per i condomini: nessun ferito, danni ingenti

Molta paura, tanti danni ma per fortuna nessun ferito in via Bava 45, dove un incendio scoppiato poco prima delle 16 ha costretto i residenti a una precipitosa fuga.

Secondo quanto accertato da vigili del fuoco e carabinieri, con ogni probabilità il rogo sarebbe stato provocato dall’errore di un operaio impegnato in alcuni lavori all’impianto di condizionamento dell’appartamento all’ultimo piano. Una scintilla avrebbe incendiato il materiale isolante del tetto, scatenando un rogo che si è velocemente allargato, costringendo all’evacuazione del palazzo. I vigili del fuoco sono poi riusciti a spegnere l’incendio mentre sono in corso le valutazioni dei danni