Incendio in un alloggio di via Guido Reni, intervengono i vigili del fuoco

Appartamento in fiamme a Torino. I vigili del fuoco del comando cittadino sono intervenuti in via Guido Reni per l’incendio di un alloggio, con un’ampia colonna di fumo sprigionata dall’interno.

Più squadre e un’autoscala al lavoro per spegnere le fiamme, che hanno avvolto un letto e arredi di una stanza. Intenso il fumo generato dal fuoco, ma danni limitati a un unico ambiente.

I proprietari erano fuori casa nel momento dell’incidente. Sul posto la polizia municipale e tecnici del comune, che stanno effettuando verifiche sulle cause del rogo e sulla sicurezza dello stabile.