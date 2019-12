Incendio in via Colombo: fiamme in cucina all’ultimo piano. Intossicata un’anziana [LE FOTO]

Momenti di paura, questa mattina, per un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di uno stabile di via Cristoforo Colombo nel quartiere Crocetta a Torino. E’ successo all’altezza del civico 27, a pochi passi dal teatro Gioiello. A prendere fuoco, secondo le prime notizie, sarebbe stata la cucina di una mansarda.

ANZIANA INTOSSICATA

Un’anziana signora, che vive al piano di sotto, sarebbe rimasta leggermente intossicata (ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni). Del tutto accidentali, come scoperto dai vigili del fuoco, accorsi tempestivamente sul posto, le cause del rogo. Gli stessi pompieri hanno precauzionalmente chiuso al traffico via Colombo tra via Cassini e corso De Gasperi.

INCENDIO ACCIDENTALE

La proprietaria dell’alloggio, una 40enne, ha infatti acceso dei bastoncini profumati. Nello spegnerli, ha inavvertitamente rovesciato il contenitore delle candeline, contenente il liquido aromatizzato (infiammabile): il fuoco si è attaccato alla tovaglia e da qui si è esteso al resto del vano cucina. Per fortuna la donna non ha riportato ustioni ed anche i due cani che le facevano compagnia.