Inchiesta Gtt, la procura chiede l’archiviazione per gli indagati

Erano accusati di falso in bilancio per "disallineamento" dei conti. Per sei di loro è stata ritenuta l'estraneità ai fatti

La Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione nei confronti di amministratori e sindaci Gtt, società torinese del trasporto pubblico locale, indagati per falso in bilancio per i cosiddetti “disallineamenti” fra i conti dell’azienda e quelli del Comune di Torino.

ESTRANEITA’ AI FATTI PER SEI INDAGATI

Lo rende noto il procuratore Armando Spataro, precisando in un comunicato che per sei indagati è stata ritenuta l’estraneità ai fatti. Per gli altri tre indagati, invece, la richiesta è stata formulata in ragione dell’insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per il delitto di falso contabile.