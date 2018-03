Inchiesta sul forum dei potenti. La replica di Enzo Lavolta

Egregio direttore,

mi permetto con questa lettera di sottoporre alla Sua attenzione e a quella dei lettori di Cronaca Qui alcune brevi considerazioni in riferimento all’articolo comparso sul Suo giornale nella giornata del 28 marzo u.s. dal titolo “Inchiesta sul forum dei potenti: indagato il patron dei concerti”.

Non intendo parlare del processo perché i processi dovrebbero essere fatti in altre sedi e neanche lamentare la inesattezza di informazione in merito ai rapporti tra il mio interrogatorio ed il coinvolgimento di altre persone. Ho scelto di non chiedere copia del mio interrogatorio e vorrei che fosse chiaro che ogni notizia in merito è stata rivelata da fonte non riconducibile né a me né al mio legale.

Mi preme, invece, fare qualche valutazione di ordine politico e di ordine tecnico in merito all’evento di cui si tratta.

Contrariamente a quanto affermato (“…ne venne fuori un evento che assomigliava più alla sagra del fritto misto che a un aulico consesso di potenti…”) tengo a chiarire che il Terzo Forum Mondiale per lo Sviluppo Economico Locale, tenutosi a Torino nell’ottobre del 2015, è stato un appuntamento internazionale che ha visto la partecipazione attiva di circa 2000 rappresentanti di governi ed amministrazioni locali provenienti da 130 paesi del mondo.

La nostra città, in quei giorni, si è confermata come una sede importante di riflessione e proposta su temi come la sostenibilità e lo sviluppo locale; un lavoro ricco di contributi che “dal basso” sono stati portati all’attenzione di importanti Capi di Stato, dell’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, nonché del Santo Padre Papa Francesco che ha partecipato con un video messaggio all’apertura del Forum.

Sindaci e Amministratori di tutto il mondo hanno detto a Torino, con forza, che lo sviluppo economico locale è la risposta più adeguata alle sfide di un’economia globalizzata e incontrollata.

Si è raggiunto questo obiettivo con un lavoro lungo. Senza tentennamenti e con la guida autorevole del Sindaco Fassino; era il 2012 quando una Torino ambiziosa avanzava in Brasile la propria candidatura ad ospitare un evento di tale portata. Non ci spaventava doverci sedere al tavolo con Organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, le reti dei governi locali, i sindacati di tutto il mondo che hanno condiviso con noi l’organizzazione dell’evento.

E anche quando, a 20 giorni dalla manifestazione, la burocrazia amministrativa avrebbe potuto compromettere due anni di lavoro intenso e questi importanti obiettivi, abbiamo voluto scegliere, nell’esclusivo interesse della Città, l’unica soluzione percorribile, che in ogni caso ha riscontrato la soddisfazione unanime dei delegati ospiti.

La soluzione scelta, dettata dalla estrema urgenza e con mille difficoltà, è stata ispirata dalla più ferrea volontà di non pregiudicare la celebrazione dell’evento. Nonostante tale situazione molto complicata, con tempi, non stretti, ma asfittici, la soluzione di piazzare una tensostruttura nel cortile di Palazzo Reale si è rivelata funzionale, bella per la città e bella per gli ospiti, e i risultati e le recensioni parlano da soli.

Io personalmente, nel momento in cui ho avuto l’onore di rappresentare la mia Città, non ho risparmiato energie affinché l’ambizione, anche a livello internazionale, fosse altissima. Non ho esitato a raccontare all’Europa il nostro ecosistema d’innovazione, poi riconosciuto con l’attribuzione nel 2015 del titolo di Capitale Europea dell’Innovazione, seconda solo ad Amsterdam. Non ho esitato nell’invitare i paesaggisti di tutto il mondo a visitare Torino nel 2016.

Un piccolo contributo, il mio, animato dalla profonda convinzione che Torino meritasse di essere conosciuta e riconosciuta per ciò che è : la Città di cui essere orgogliosi al cospetto di chiunque nel mondo.

Fare questo in un contesto di scarsa disponibilità di risorse economiche è stato indubbiamente faticoso, ma abbiamo dimostrato di saper mantenere alta l’ambizione senza necessariamente ricercare responsabilità altrui. Avremmo potuto, come purtroppo fanno molte amministrazioni, accontentarci di denunciare la scarsità di risorse, limitarci alla semplice ed ordinaria gestione della città, rinunciare a opportunità, manifestazioni ed eventi che espongono chi amministra a compiere scelte che necessitano di maggior coraggio e responsabilità.

Chi scrive si è recato personalmente in numerosissime occasioni a cercare i fondi da aziende e soggetti privati e se è stato possibile raccogliere le somme necessarie per realizzare l’evento, ciò è stato dovuto al fatto che, evidentemente, chi illustrava il progetto è stato in grado di trasmettere l’amore per la Città e la convinzione di fare qualcosa di veramente importante per la stessa.

Un passato che sembra ormai un lontano e sbiadito ricordo, se rapportato alla condizione odierna.

Oggi invece, l’immobilismo della Giunta attuale nelle relazioni internazionali, costringe Torino ad una sempre maggiore marginalizzazione rispetto ai contesti nazionali ed esteri. Un momento nel quale prevale la paura ad organizzare eventi pubblici, che mortifica la vocazione turistica ed il protagonismo assoluto faticosamente conquistato in anni di intensa attività di promozione del territorio.

A fronte di tutto questo, ritengo non realistica e molto ingenerosa la rappresentazione da voi fornita ed è per questo che ho ritenuto utile condividere con la testata giornalistica da Lei autorevolmente condotta queste brevi ma sentite considerazioni.

Nel rinraziarLa nuovamente per lo spazio concessomi, auguro a Lei ed ai suoi collaboratori buon lavoro.