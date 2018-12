Soccorso, l'uomo è stato trasportato al Cto di Torino: le sue condizioni non sono gravi. Non dovrebbe perdere l'arto

Incidente di caccia a Rocchetta Ligure, nell’Alessandrino. Un sessantenne è stato ferito accidentalmente ad una mano dal colpo di fucile esploso da un amico durante una battuta al daino: l’uomo sarebbe inciampato al momento di fare fuoco e, casualmente, avrebbe fatto partire il colpo che ha raggiunto il 60enne alla mano.

E’ STATO TRASPORTATO AL CTO

Soccorso, il ferito è stato trasportato al Cto di Torino: le sue condizioni non sono gravi. In ogni caso non dovrebbe perdere la mano.